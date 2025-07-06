Самолеты между Москвой и Петербургом не летают из-за атак БПЛА. Билеты на поезда закончились

АТОР: билеты на поезда из Петербурга в Москву полностью закончились

На фоне массовых отмен и задержек авиарейсов между Москвой и Санкт-Петербургом пассажиры скупили билеты на все поезда этого направления, сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, на утро 6 июля в продаже оставалось лишь одно место за 21,3 тыс. рублей. Ограничения в аэропортах ввели после массированной атаки украинских дронов, многим пассажирам пришлось почти сутки провести в залах ожидания.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в продаже больше нет билетов на поезда, следующие из Санкт-Петербурга в Москву.

«Вечером 5 июля на 6 июля в продаже осталось одно место: на поезд в 23:30, СВ за 21,3 тыс. рублей. На утро 7 июля билеты тоже стремительно заканчиваются», — говорится в Telegram-канале АТОР.

Билеты на поезда были раскуплены после того, как в аэропортах Центральной России были отменены или задержаны сотни рейсов.

Ранее на сайте АТОР появилось сообщение о том, что авиасообщение между Санкт-Петербургом и Москвой «парализовано». Из 52 рейсов, запланированных на вторую половину дня, 30 были отменены, а девять задержаны.

На фоне роста пассажиропотока 6 и 7 июля в скоростных поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, было увеличено количество вагонов. Об этом сообщила Октябрьская железная дорога в своем Telegram-канале.

Дополнительные вагоны включили в составы поездов №777, 767 и 780 (6 июля), а также №755 и 774 (7 июля). В РЖД подчеркнули, что движение по маршруту Москва — Санкт-Петербург продолжается по расписанию, вокзалы функционируют в штатном режиме. В то же время усилены меры безопасности и организовано дополнительное информирование пассажиров.

Коллапс из-за БПЛА

Ограничения в аэропортах были введены на фоне массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 6 июля.

По данным Минобороны РФ, средствами ПВО было уничтожено 120 украинских дронов самолетного типа. 30 БПЛА сбили над Брянской областью, 29 над Курской, 18 над Орловской, 17 над Белгородской. В Ленинградской области было сбито три беспилотника, в Калужской — четыре. По два дрона нейтрализованы над Смоленской и Новгородской областями. Еще один — над Тверской, один — над Азовским морем.

Люди спят на полу: в аэропортах России произошел коллапс из-за украинских дронов Коллапс произошел в российских аэропортах на фоне масштабной атаки украинских беспилотников —... 06 июля 05:18

Введение ограничений на прием и вылет самолетов привело к скоплению пассажиров в аэропортах. Канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщил, что в Шереметьево некоторые пассажиры продолжают ждать вылета с 5 июля .

«Ни еды, ни воды, ни гостиницы», — приводит канал слова пассажира, находящегося в аэропорту уже более 15 часов.

Другой пассажир заявил, что представители «Аэрофлота» не связываются с пассажирами и не предоставляют информацию размещенным в отеле.

Канал SHOT сообщил, что в соцсетях появилось много видео от детей пассажиров, застрявших с ними в аэропортах. Школьники снимали тиктоки, заводили новые знакомства и советовали друг другу фильмы про жизнь в терминале , пишет канал.

Ранее в Минтрансе РФ заявили, что все аэропорты постепенно входят в плановый режим работы. Рейсы российских и зарубежных компаний на вылет и прилет обслуживаются согласно плану на 6 июля. По данным министерства, в Шереметьево за последние сутки был задержан 241 рейс, отменено 158 рейсов, в Пулково — 36 и 87 рейсов соответственно. В Нижнем Новгороде было отменено 12 рейсов.

При этом, несмотря на сообщение Минтранса, в Росавиации сообщили о новых ограничениях в аэропорту Нижнего Новгорода.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино)», — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.