Пассажир из Судана живет в аэропорту Стамбула 41 день из-за невозможности улететь

Havasosyalmedya: пассажир из Судана 41 день не может покинуть аэропорт Стамбула

Пассажир из Судана 41 день не может покинуть международный аэропорт Стамбула и вернуться обратно. Об этом сообщила онлайн-платформа турецкой гражданской авиации Havasosyalmedya.

Отмечается, что у мужчины в Стамбуле была пересадка, далее он должен был продолжить путь в Дамаск, но остался в турецком аэропорту из-за отмены рейсов в Сирию.

При этом пассажир не соответствует требованиям для въезда в Турцию, но и не может быть отправлен обратно из-за отсутствия у него денежных средств на покупку нового билета.

До этого в российских аэропортах произошел коллапс. По данным Baza, самая сложная ситуация наблюдалась в аэропорту Шереметьево, где было задержано более 170 рейсов, почти 50 отменено. В воздушной гавани было столпотворение. Согласно публикации, прибывающие пассажиры смешивались с теми, кто еще не покинул аэропорт. Пассажирам приходилось сидеть на полу, свободных мест не было даже в бизнес-зале.

Ранее российские пилоты на рейсе увидели летящего человека в небе над Москвой.