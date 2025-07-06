«Сапсаны» усилили дополнительными вагонами из-за загруженности

На фоне увеличения числа пассажиров на 6 и 7 июля в высокоскоростных поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, было добавлено больше вагонов. Об этом сообщили в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

В компании уточнили, что дополнительные вагоны были включены в составы поездов №777, №767 и №780 (6 июля), а также №755 и №774 (7 июля).

Движение поездов по маршрутам Москва — Санкт-Петербург и обратно осуществляется по расписанию. Вокзалы работают в обычном режиме, при этом усилены меры безопасности и организовано дополнительное информирование пассажиров.

До этого ТАСС со ссылкой на РЖД писал, что скоростной поезд «Аврора», который 11 июня перевезет пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург, побьет рекорд по числу пассажиров и попадет в Книгу рекордов России.

В сообщении уточнили, что скоростной двухэтажный поезд №744 «Аврора» отправится в Санкт-Петербург с 18-ю вагонами в составе, в которых будет перевезено 1 504 пассажира. Рекорд отметят в категории «Регулярный поезд с самым большим количеством пассажирских мест».

Ранее первому российскому высокоскоростному поезду выбрали название.