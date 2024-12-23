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Первому российскому высокоскоростному поезду выбрали название

Старовойт: «Белый кречет» станет первым российским высокоскоростным поездом
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Первый российский высокоскоростной поезд, который будет ходить по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург, назвали «Белый кречет». Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью ТАСС.

РЖД подписали с «Уральскими локомотивами» контракт на 12 млрд рублей, который предполагает изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для первой в стране ВСМ. Они будут состоять из восьми вагонов с возможностью соединения двух составов.

Максимальная достигаемая скорость электропоезда, как ожидается, составит 400 км в час, а в пути он будет двигаться со скоростью 360 км в час. Движение по магистрали от Москвы до Петербурга могут запустить к 2028 году.

11 декабря заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило сообщал, что строительство основного участка ВСМ может начаться в первом полугодии 2025 года, когда будет готова проектная документация.

Ранее в Минтрансе сообщили о возможном запуске «Сапсанов» в Воронеж и Белгород.

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