В двух российских аэропортах сняли ограничения на прием и отправку самолетов

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Домодедово и Жуковский

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В российских аэропортах начался коллапс на фоне масштабной атаки украинских беспилотников — с вечера 4 июля над РФ сбили 187 БПЛА. Отменены и задержаны сотни рейсов, пассажиры ожидают своих вылетов больше девяти часов, некоторые вынуждены спать на полу из-за нехватки места. Несколько раз за сутки останавливал работу аэропорт Пулково, в московской зоне вводили ограничения на использование воздушного пространства. До сих пор закрыты воздушные гавани в Тамбове, Нижнем Новгороде, Иваново и Ярославле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее петербургский аэропорт Пулково восстановил работу.