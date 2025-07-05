Петербургский аэропорт Пулково восстановил работу

В петербургском аэропорту Пулково сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В 16:32 воздушная гавань перестала принимать и выпускать суда для обеспечения безопасности полетов.

До этого в Пулково более чем на четыре часа задержали 34 рейса. В настоящее время с пассажирами работают представители авиакомпаний. Предоставлены вода, питание и гостиницы. Перенос рейсов в пресс-службе объяснили необходимостью смены и/или отдыха экипажа, поздними прибытиями бортов в связи с корректировками расписания и другими причинами.

Авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами из-за закрытия воздушных пространств в зонах конфликтов. Остается все меньше безопасных воздушных маршрутов, а риск срыва рейсов из-за ракет и беспилотников растет. В этих условиях некоторые перевозчики, включая Turkish Airlines, рассматривают перенос части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, а то и вовсе уход из страны. Покинут ли зарубежные авиакомпании Россию и что будет в случае реализации этого сценария — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили, как получить компенсацию за задержку рейса.