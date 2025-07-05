Люди спят на полу: в аэропортах России произошел коллапс из-за украинских дронов

Коллапс произошел в российских аэропортах на фоне масштабной атаки украинских беспилотников — с вечера 4 июля над РФ сбили 187 БПЛА. Отменены и задержаны сотни рейсов, пассажиры ожидают своих вылетов больше девяти часов, некоторые вынуждены спать на полу из-за нехватки места. Несколько раз за сутки останавливал работу аэропорт Пулково, в московской зоне вводили ограничения на использование воздушного пространства. До сих пор закрыты воздушные гавани в Тамбове, Нижнем Новгороде, Иваново и Ярославле.

В российских аэропортах отменены или перенесены сотни рейсов, пассажиры проводят в ожидании более девяти часов, сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, хуже всего ситуация в столичном Шереметьево — там задержали и отменили более 100 рейсов.

«По данным на 21:00 мск, в Шереметьево отменено 174 рейса на прилет и вылет , задержано на период более двух часов 47 рейсов», — уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко

В аэропорт постоянно прибывают новые пассажиры, из-за чего свободных мест нет ни в кафе, ни в бизнес-залах: люди сидят и спят на полу. Также россиян не выпускали из уже прибывших самолетов.

«Мы не можем выйти из самолета уже более трех часов <...> Многие опоздали на стыковочные рейсы в других аэропортах», — рассказала каналу «Осторожно, новости» пассажирка рейса Сургут — Москва.

Прилетевших в столицу из Оренбурга также не менее трех часов не выпускали из самолета. А рейс из Владивостока сначала какое-то время кружил над аэропортом, потом приземлился, но пассажирам не разрешили пройти в здание, они также ждали в салоне.

Mash пишет, что в столичном Внуково задержали четыре рейса, один отменили. В Домодедово — 11 задержали, один отменили.

В петербургском Пулково отменили более 30 рейсов, около ста перенесли, отмечает Baza. Аэропорт не работал из-за ограничений. Один из самолетов, который все же вылетел из Шереметьево в Пулково, вернулся обратно. Канал «Осторожно, новости» сообщил, что некоторые участники марафона «Белые ночи», проходящего в Санкт-Петербурге, не смогли прилететь утром в северную столицу. Они опасаются, что из-за задержек рейсов не смогут получить номера и принять участие в марафоне.

Также, по данным Mash, проблемы наблюдаются в калининградском Храброво — там задержали 30, восемь отменили. В нижегородском Чкалове задержали десять вылетов, пять отменили. Задержанные и отмененные рейсы есть также в аэропортах Самары, Саратова, Казани и Екатеринбурга. В аэропорту Сочи задержаны на прилет и вылет 25 рейсов.

Трудность есть и с международными перелетами. Пассажиры рейса Анталия — Нижний Новгород рассказали «Осторожно, новости», что их привезли в воздушную гавань в 04:00, чтобы они смогли вылететь в 07:05. Они прождали около семи часов, после чего сотрудники аэропорта вернули пассажирам багаж и развезли их по отелям, так как вылет перенесли на завтра.

«Sputnik Беларусь» пишет, что россияне не могут вылететь и из Минска. Рейс в Пермь перенесли почти на сутки — с 06:55 5 июля на 04:30 6 июля.

Ограничения из-за беспилотников

С 23:00 4 июля по 19:00 5 июля российские средства ПВО сбили над страной 187 украинских беспилотников. Минобороны сообщало о пяти волнах атак.

Так, за это время над Брянской областью ликвидировали суммарно 56 дронов; над Воронежской — 34; над Орловской — 15; над Смоленской — 13; над Белгородской — 10; над Саратовской, Новгородской и Курской — по девять; над Московским регионом — восемь, в том числе два летящих в сторону столицы. Над Калужской областью сбили шесть БПЛА; над Рязанской — пять; над Ленинградской — три. По два беспилотника уничтожили над Ростовской областью, Чувашией и Крымом; по одному — над Пензенской, Тульской, Нижегородской и Ярославской областями.

При этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 17:56 мск также сообщил об отражении атаки дронов в Тосненском районе, количество беспилотников, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы, не уточняется.

На фоне массовой атаки беспилотников работу многих российских аэропортов ограничили. Так, Пулково с вечера 4 июля трижды временно останавливал работу, полностью ограничения сняли в 17:40.

В столичном регионе вводились временные ограничения на использование воздушного пространства в некоторых секторах воздушной зоны, кроме того, трудности с вылетом из Шереметьево Росавиация объясняла и «усилениями ветра в районе аэропорта». Ограничения сняли в 14:38, сейчас все воздушные гавани Москвы работают в штатном режиме.

Кроме того, приостанавливалась работа аэропортов Саратова, Ульяновска, Ижевска и Кирова — воздушные гавани в этих городах уже открыты. Ограничения продолжают действовать в аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода, где их ввели еще поздним вечером 4 июля, также временное не функционируют воздушные гавани в Иваново и Ярославле.