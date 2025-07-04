Названа еще одна возможная причина блэкаута в Праге

Причиной отключения электроэнергии в Праге и в некоторых других регионах Чехии могла стать авария на части подстанции энергокомпании СEPS в пражском районе Ходове. Об этом сообщило издание Novinky.

«Причиной отключения электроэнергии в Праге и в некоторых других регионах Чехии могла стать авария на части подстанции энергокомпании СEPS в пражском районе Ходове», — говорится в публикации.

По информации издания, обновление поставок электроэнергии частично уже происходит, на большинстве маршрутов возобновилось движение поездов, метро, трамваев, также возобновили работу торговые центры.

Как сообщила полиция Чехии, нет никакой информации о том, что причиной аварии могла быть кибернетическая или террористическая атака.

По словам некоторых экспертов, которые выступили на Чешском ТВ, одной из причин происшествия могла стать жаркая погода, в некоторых частях страны температура достигала +37°С.

До этого агентство Reuters со ссылкой на чешского оператора электросетей CEPS сообщило, что масштабное отключение света в Чехии произошло в связи с обрывом линии электропередачи. По данным агентства, проблемы возникли на восьми подстанциях на территории республики. К текущему моменту специалисты восстановили работу пяти инфраструктурных объектов.

Ранее в Ростовской области из-за атаки украинских дронов несколько тысяч человек остались без света.