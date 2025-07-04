На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа еще одна возможная причина блэкаута в Праге

Novinky: причиной блэкаута в Праге могла стать авария на подстанции
true
true
true
close
Depositphotos

Причиной отключения электроэнергии в Праге и в некоторых других регионах Чехии могла стать авария на части подстанции энергокомпании СEPS в пражском районе Ходове. Об этом сообщило издание Novinky.

«Причиной отключения электроэнергии в Праге и в некоторых других регионах Чехии могла стать авария на части подстанции энергокомпании СEPS в пражском районе Ходове», — говорится в публикации.

По информации издания, обновление поставок электроэнергии частично уже происходит, на большинстве маршрутов возобновилось движение поездов, метро, трамваев, также возобновили работу торговые центры.

Как сообщила полиция Чехии, нет никакой информации о том, что причиной аварии могла быть кибернетическая или террористическая атака.

По словам некоторых экспертов, которые выступили на Чешском ТВ, одной из причин происшествия могла стать жаркая погода, в некоторых частях страны температура достигала +37°С.

До этого агентство Reuters со ссылкой на чешского оператора электросетей CEPS сообщило, что масштабное отключение света в Чехии произошло в связи с обрывом линии электропередачи. По данным агентства, проблемы возникли на восьми подстанциях на территории республики. К текущему моменту специалисты восстановили работу пяти инфраструктурных объектов.

Ранее в Ростовской области из-за атаки украинских дронов несколько тысяч человек остались без света.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами