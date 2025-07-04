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Названа причина масштабного отключения света в Чехии

Reuters: масштабное отключение электроэнергии в Чехии связано с обрывом ЛЭП
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РИА «Новости»

Масштабное отключение света в Чехии произошло в связи с обрывом линии электропередачи (ЛЭП). Об этом пишет Reuters со ссылкой на чешского оператора электросетей CEPS.

По данным агентства, проблемы возникли на восьми подстанциях на территории республики. К текущему моменту специалисты восстановили работу пяти инфраструктурных объектов.

«Причина [обрыва ЛЭП] все еще выясняется», — подчеркивается в материале.

Также ситуацию прокомментировал министр транспорта страны Мартин Купка. На своей странице в социальной сети X он написал, что на ряде линий было приостановлено движение поездов. Соответствующая ситуация наблюдается в пяти регионах, включая Прагу.

4 июля издание Novinky со ссылкой на чешские правоохранительные органы и управление пожарной охраны сообщило, что в Праге произошло масштабное отключение электроэнергии. В результате была парализована работа городского метро, а также остановлено движение троллейбусов и трамваев. Более того, в экстренные службы начали поступать многочисленные обращения от граждан, застрявших в лифтах.

Ранее в Ростовской области из-за атаки украинских беспилотников несколько тысяч человек остались без света.

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