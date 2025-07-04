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В Ростовской области после атаки дронов тысячи человек остались без света

Слюсарь: в Ростовской области из-за ударов БПЛА лишились света 6 тысяч человек
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Shutterstock/Creative Cat Studio

В Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников более 6 тысяч человек осталось без света. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Без света остались почти 2 тысячи частных домов, где живут более 6 тысяч человек», — говорится в сообщении.

По словам Слюсаря, причиной этому послужило отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции в местных шахтах. Он отметил, что в нескольких домах возле объекта также повреждены окна.

Пострадавших среди жителей региона не обнаружено. На месте происшествия работают оперативные службы, для обезвреживания обломков беспилотников была вызвана группа саперов.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram-канале, что в поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения беспилотника был поврежден жилой дом и обрушилась плита перекрытия, в результате чего погибла женщина-пенсионер, которая раньше работала учителем.

Ранее над Россией за ночь сбили почти полсотни беспилотников.

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