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Жителям части Курской области продлили отсрочку по налогам

Власти продлили жителям части территорий Курской области отсрочку по налогам
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Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

Правительство РФ продлило отсрочку по уплате налогов для жителей отдельных территорий Курской области. Об этом сообщили в российском правительстве.

«Подписано постановление о продлении отсрочки по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц для граждан, проживающих на территориях Курской области», — говорится в сообщении.

Отсрочка действует на территории приграничных районов, а также тех участков, где ранее был введен режим контртеррористической операции. Отсрочка по налогам будет действовать до 1 декабря 2026 года.

До этого сообщалось, что в пункте временного размещения (ПВР) в поселке Поныри Курской области проведут проверку после жалоб о том, что более 50 беженцев живут там в ужасных условиях и подвергаются унижениям со стороны персонала. Об этом сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева. Она обратилась к врио губернатора региона Александру Хинштейну.

Ранее стало известно, сколько населенных пунктов разминировали в Курской области.

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