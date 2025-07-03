В Курской области проверят ПВР после жалоб на унижение одиноких беженцев

В пункте временного размещения (ПВР) в поселке Поныри Курской области проведут проверку после жалоб о том, что более 50 беженцев живут там в ужасных условиях и подвергаются унижениям со стороны персонала. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.

Она сообщила, что обратилась по этому поводу к временно исполняющему обязанности губернатора Курской области Александру Хинштейну.

«Он сказал, что направит туда проверку. Если потребуется, он поедет сам. Будет объективное разбирательство. Я доверяю ему в этом вопросе, потому что когда он проводит проверки, это действительно получается глубоко и всесторонне. Ждем результатов проверки», — заявила Меркачева.

По информации «Ленты.ру», персонал ПВР Понырей, в состав которого входят в том числе экс-сотрудники психоневрологического интерната, обвиняют в жестоком обращении с постояльцами. При этом большинство из жителей ПВР являются одинокими стариками и маломобильными людьми, которые не могут за себя постоять. Сотрудники пункта временного размещения угрожают беженцам, грубят им, а также пренебрегают их человеческим достоинством. Постояльцы ПВР вынуждены пользоваться одной душевой кабиной. Сотрудники во время работы часто употребляют алкогольные напитки. Из-за плохого ухода среди жителей ПВР распространяются болезни, в том числе чесотка и пневмония, сообщил «Ленте.ру» общественник Владимир Синельников.

Как рассказал депутат Государственной думы от Курской области Екатерина Харченко, министр социального обеспечения региона Татьяна Сукновалова уже работает в ПВР и общается с его постояльцами.

Ранее житель курского приграничья заявил Хинштейну о недовольстве «копеечными» выплатами.