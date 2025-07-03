В Курской области обезвредили полмиллиона украинских снарядов

Российские саперы разминировали более 40 населенных пунктов и более 55 тыс. гектаров территории Курской области, обезвредив при этом свыше 500 тыс. украинских снарядов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на командира инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты бригады «Барс-Курск» с позывным База.

По данным издания, общая площадь обезвреженных территорий составляет порядка 15% от плана. Только за последнюю неделю Минобороны, МЧС и Росгвардия обезвредили около 2 тыс. гектаров, более 800 км дорог и 12,6 тыс. зданий.

«Стало больше подразделений. Приезжал президент РФ Владимир Путин, сказал увеличить подразделения. Охват территории большой», — заявил командир.

По его словам, подразделения продолжают разминирование населенных пунктов и мест для проверки еще много.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в Курской области после освобождения от ВСУ обезвредили более 550 тысяч взрывоопасных предметов.

Ранее в Рослесхозе назвали сроки восстановления лесов, пострадавших из-за боевых действий.