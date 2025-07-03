На Урале подросток ударил малолетнюю камнем, жестоко избил и бросил в лесу

На Урале будут судить юношу, который совершил покушение на девочку и бросил ее в лесу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 15 сентября 2024 года. По данным следствия, обвиняемый из личной неприязни напал на малолетнюю знакомую. Подросток бросил в голову девочке подобранный на месте камень, после чего нанес ей множественные удары руками и ногами. Когда та перестала подавать признаки жизни, он оттащил ее в лесной массив и скрылся с места преступления.

Позже пострадавшую обнаружили и в экстренном порядке доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь. Действия подростка квалифицировали по статье о покушении на физическое устранение малолетней. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

До этого подростки изнасиловали мальчика бутылкой из-под минералки в лагере под Красноярском. Агрессоры продолжали наносить ребенку побои каждый день, а позже повторили надругательство.

Ранее отец избил сына за недостаточно горячий кофе и оказался под следствием.