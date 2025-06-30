Отец избил сына за недостаточно горячий кофе и оказался под следствием

Отец в Малайзии находится под следствием после того, как бросил стул в сына из-за недостаточно горячего кофе, пишет World of Buzz.

Школьник получил травмы головы и ушибы левой руки после того, как его жестоко избил собственный отец. По предварительным данным полиции, причиной насилия стало то, что ребенок приготовил кофе, используя не горячую, а теплую воду.

Мать мальчика, которая работает учителем, обнаружила сына с забинтованной головой, когда вернулась домой поздно вечером. После расспросов ребенок сообщил, что отец ударил и избил его за непослушание. В тот же день мать подала заявление в полицию на действия мужа.

По словам представителя полиции, мужчина заявил жене, что ударил сына, потому что тот соврал. По версии следствия, отец действительно был разгневан тем, что мальчик не выполнил его указание и подал едва теплый кофе. Когда ребенок попытался объяснить свой поступок, это еще больше разозлило отца, который в приступе гнева бросил в сына стул.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование инцидента и рассматривают возможность возбуждения уголовного дела против отца по статьям, связанным с жестоким обращением с детьми.

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