Сибиряк нашел в огороде британскую гранату времен Первой мировой войны

Житель Иркутской области нашел на садовом участке боеприпас, который мог пролежать в земле более 110 лет. Для его обезвреживания на место выезжали сотрудники специального подразделения Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Опасную находку сделал житель села Каразей Куйтунского района. Прибывшие на место взрывотехники установили, что боеприпас — это британская боевая осколочная граната Миллса образца 1915 года, времен Первой мировой войны.

«Боеприпас пролежал в земле долгое время и мог представлять реальную угрозу», — отметили в пресс-службе ведомства.

Бойцы уничтожили гранату на месте накладным зарядом.

Ранее аналогичную находку сделал тракторист из Бурятии: мужчина проезжал мимо свалки и нашел противотанковую мину.