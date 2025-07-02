Россиянин шесть лет растлевал племянницу, пока она не сообщила в полицию

В Архангельской области дядя шесть лет растлевал несовершеннолетнюю племянницу

В Архангельской области правоохранительные органы задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности ребенка. Жертвой стала его несовершеннолетняя племянница.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По предварительной информации, впервые девочка подверглась насилию со стороны родного дяди в возрасте семи лет. Сейчас ей исполнилось 15 лет. Источник издания уточнил, что подросток сама заявила на родственника в полицию.

Подозреваемого задержали на железнодорожной станции в Воронежской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».

Ранее сообщалось, что петербургского пенсионера заподозрили в многолетних надругательствах над ребенком.