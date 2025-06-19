Петербургского пенсионера заподозрили в многолетних надругательствах над ребенком

В Петербурге 61-летнего пенсионера обвинили в многолетних надругательствах над малолетней девочкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Все началось с того, что 34-летняя жительница Петербурга 23 мая обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что пожилой житель города Ломоносова систематически совершал надругательства в отношении ее дочери 2010 года рождения. По словам женщины, преступления совершались в период с 2014 года по 2018 год — при каких обстоятельствах это происходило, не уточняется.

Следственный комитет 17 июня возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ. Подозреваемый в совершении преступлений в отношении ребенка был задержан в тот же день.

До этого в Саратовской области мужчина изнасиловал шестиклассницу в своей машине. В отношении мужчины возбудили несколько уголовных дел.

Ранее в Петербурге 17-летняя девушка сбежала из дома из-за отца-насильника.