В МАГАТЭ прокомментировали атаку дронов ВСУ на автомобили у ЗАЭС

На прошлой неделе беспилотники атаковали несколько автомобилей у пруда-охладителя Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Команда МАГАТЭ на Запорожской АЭС была проинформирована об атаке беспилотников, в результате которой на прошлой неделе были повреждены несколько транспортных средств у пруда-охладителя этого объекта», — отмечается в заявлении.

В МАГАТЭ заявили, что на ЗАЭС сотрудникам агентства рассказали, что при атаке были задействованы шесть дронов, один из которых нанес удар по передней части грузовика, другие автомобили также были повреждены. Также на электростанции сообщили, что через час вблизи ЗАЭС упал еще один дрон, в результате чего произошло возгорание растительности.

Инцидент прокомментировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, если данные о случившемся подтвердятся, то речь будет идти о «совершенно неприемлемой атаке» вблизи крупной атомной электростанции. Гросси призвал «немедленно прекратить» подобные нападения.

Атака Вооруженных сил Украины на группу сотрудников ЗАЭС, которые осуществляли работы на гидротехнических сооружениях станции, произошла 27 июня. На электростанции сообщили, что в результате инцидента был поврежден служебный автомобиль, находившийся на месте работ. Сотрудники, выполнявшие очистку канала, не пострадали, так как вовремя укрылись в безопасное место.

Ранее глава Энергодара сравнил идею о нейтральной зоне у ЗАЭС с голливудским сценарием.