Дрон ВСУ атаковал сотрудников Запорожской АЭС

Сотрудников Запорожской АЭС атаковал дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате поврежден автомобиль, люди не пострадали, сообщили в Telegram-канале ЗАЭС.

«Сегодня в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях Запорожской АЭС, противник совершил атаку с использованием беспилотного летательного аппарата. Расстояние до блоков составляет порядка 350-400 метров», — сказано в сообщении.

Сейчас проводят оценку ущерба и анализируют обстоятельства случившегося. Работа АЭС, как уточняется, продолжается с соблюдением всех правил безопасности.

В сообщении отмечается, что инцидент классифицируют как террористический акт.

23 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ЗАЭС будет подключена к российской энергосистеме после прекращения военного конфликта и при отсутствии рисков обстрелов со стороны украинской армии. По его словам, отказ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) признать причастность украинской армии к атакам на Запорожскую АЭС является частью политической игры.

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ попали под атаку дронов на Запорожскую АЭС.