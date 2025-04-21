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Глава Энергодара сравнил идею о нейтральной зоне у ЗАЭС с голливудским сценарием

Пухов: Слабо себе представляю стелу «Энергодар» в звездно-полосатых цветах
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава городской администрации Энергодара Запорожской области Максим Пухов в своем Telegram-канале сравнил идею о создании нейтральной зоны под контролем США вокруг Запорожской АЭС с голливудским сценарием.

«Слабо себе представляю стелу «Энергодар» в звездно-полосатых цветах или американского военного, выходящего из «Тавриды» (местный торговый центр. — «Газета.Ru»). Больше похоже на сценарий голливудского фильма», — заявил он.

По словам Пухова, хорошо, что о данной возможности идет диалог.

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что США рассматривают возможность установления нейтрального статуса для территорий вокруг Запорожской АЭС под контролем Вашингтона как условие урегулирования конфликта. По данным источников, идея обсуждается в контексте поиска компромиссов для деэскалации, но технические и политические детали остаются неясными.

17 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев готов контролировать Запорожскую АЭС вместе с Соединенными Штатами, поскольку если контроль над объектом сохранит Россия, это якобы разрушит доверие к атомной энергетике и «приблизит новую катастрофу».

Ранее «Росатом» ответил на вариант передачи Запорожской АЭС под управление США.

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