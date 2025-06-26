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В Благовещенске из-за жары ввели режим повышенной готовности

Мэрия Благовещенска из-за аномальной жары ввела режим повышенной готовности
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Благовещенске в связи с аномальной жарой ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Постановление о введении до 9:00 1 июля режима повышенной готовности подписал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Сейчас в городе стоит аномальная жара. Предполагается, что в ближайшие несколько дней температура воздуха может достичь рекордной величины в +42°C. Высокая температура и прогрев почвы создают большую вероятность прохождения гроз и сильных дождей.

25 июня в Гидрометцентре назвали «тропическим летом» погоду в Сибири и на Дальнем Востоке.

23 июня синоптик руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в южных регионах России завершается период погоды с грозами и дождями и на курорты возвращается жара.

Российским школьникам рассказали о погоде во время выпускных праздников.

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