Россиян предупредили о возвращении 30-градусной жары в курортные регионы

В южных регионах России завершается период погоды с грозами и дождями – на курорты возвращается жара. Со второй половины текущей недели в Краснодарском крае, Крыму и на побережье Кавказа вернется устойчивая солнечная погода, а воздух прогреется до +24…+29 градусов. В степных регионах температура скакнет сразу до +30…+32 градусов, рассказал в пресс-центре НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Погода на юге налаживается. Температура воды там становится совсем-совсем курортной», — подчеркнул синоптик.

В Азовском море вода уже успела прогреться до +25 градусов, а в Крыму и на Кавказе – до +22 градусов, добавил он. В ближайшее время, по словам Шувалова, вода будет становиться теплее на фоне роста температуры воздуха. Происходить это будет не поо градусу в день, а по десятым долям, но для отдыхающих изменения все-таки будут ощутимыми.

«В Крыму и на Черноморском побережье Кавказа температура отличается не сильно, на 2-3 градуса», — заключил синоптик.

Напомним, до этого начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, что на текущей неделе в Москве и Подмосковье сохранится прохладная и дождливая погода. Самой холодной станет ночь с понедельника на вторник – прогнозируется от +7 до +9 градусов. В последующие ночи, по словам синоптика, ожидается более теплая погода, воздух будет в среднем прогреваться до +9…+14 градусов.

Ранее российским школьникам рассказали о погоде во время выпускных праздников.