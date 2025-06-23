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Российским школьникам рассказали о погоде во время выпускных праздников

Синоптик Шувалов: во время выпускных в России будет дождливо и холодно
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Игорь Иванко/Агентство «Москва»

В этом году российских выпускников ожидает не самая благоприятная погода – в большинстве регионов будет прохладно и дождливо. Об этом в пресс-центре НСН рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, западные районы страны, включая Петербург, Великий Новгород и Псков, окажутся на гребне высокого давления, за счет чего есть шанс, что там погода прояснится. А в более восточных (Казань, Киров, Нижний Новгород) будут идти дожди.

«Самый главный момент — будут достаточно прохладные вечера. Выпускные заканчиваются поздно вечером, будет прохладно», — предупредил Шувалов.

При этом он добавил, что сами по себе прохладные вечера в июне – это не аномалия и не что-то сверхъестественное. В пример он привел 2003 год, когда температура воздуха ночью опускалась до +3 градусов, а днем не поднималась выше +10 градусов.

До этого начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, что на текущей неделе в Москве и Подмосковье сохранится прохладная и дождливая погода. Самой холодной станет ночь с понедельника на вторник – прогнозируется от +7 до +9 градусов. В последующие ночи, по словам синоптика, ожидается более теплая погода, воздух будет в среднем прогреваться до +9…+14 градусов.

Ранее юноши обогнали девушек в стоимости нарядов на выпускной в 2025-м.

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