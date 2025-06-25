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В Гидрометцентре назвали «тропическим летом» погоду в Сибири и на Дальнем Востоке

Вильфанд: в Сибири и на Дальнем Востоке наблюдается тропическое лето
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Сибири и на Дальнем Востоке наблюдается тропическое лето со значительным превышением климатической нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что во многих регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов температура воздуха на 5–10°C выше обычной. На некоторых территориях она поднялась до +39°C.

По словам ученого, очаг тепла перемещается: пять дней назад он находился над Западной Сибирью, а сейчас сместился на восток. Поэтому сейчас температура воздуха в Западной Сибири соответствует своей климатической норме.

23 июня синоптик Шувалов заявил, что в южных регионах России завершается период погоды с грозами и дождями и на курорты возвращается жара.

Напомним, до этого начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, что на текущей неделе в Москве и Подмосковье сохранится прохладная и дождливая погода.

Ранее ученые рассказали, как защититься от жары в условиях изменения климата.

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