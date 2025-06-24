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«Ты что, дебил?»: екатеринбурженка побила сына за дурачество и попала на видео

В Екатеринбурге мать ударила ребенка из-за того, что он дурачился на камеру

В Екатеринбурге засняли, как мать ударила ребенка на улице из-за шалостей. Об этом сообщает Ural Mash.

На кадрах видно, как маленький мальчик катается на роликах, в этот момент его фотографирует мать. В какой-то момент он начинает корчить рожицы. Это не понравилось женщине, поэтому она проявила агрессию и ударила сына, после чего он упал.

Родительница подняла его, предположительно, за капюшон, и стала агрессивно обсуждать ситуацию.

«Ты что, дебил?» – задала ему вопрос мать.

Что произошло после этого, не сообщается.

До этого в Краснодарском крае мать напала с ножом на пятилетнего сына. По версии следствия, между ними возник конфликт, во время которого женщина схватила оружие и напала на пострадавшего.

После ранения мальчик потерял сознание, но мать обратилась к медикам только спустя два часа. Спасти его не удалось. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее мать четвероклассника ударила ребенка по лицу на выпускном сына в Ленобласти.

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