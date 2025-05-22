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Мать четвероклассника ударила ребенка по лицу на выпускном сына в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти мать четвероклассника ударила ребенка на выпускном сына
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Aleksandar Nalbantjan/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области на выпускном четвероклассников мать одного из школьников ударила по лицу его одноклассника. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 21 мая на Европейском проспекте в Кудрово во время празднования выпускного. Между двумя учащимися четвертого класса возник конфликт — они оскорбляли друг друга и толкались. Мать одного из участников ссоры вмешалась в ситуацию, нанеся удар по лицу оппоненту своего сына. Сообщается, что женщина также могла удерживать пострадавшего за руки, чтобы ее сын мог беспрепятственно наносить ему удары.

Мальчика осмотрели медики. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб щеки.

Мальчик пожаловался родителям. Семья пострадавшего намерена обратиться в правоохранительные органы для привлечения виновной к ответственности.

Ранее в Перми учитель вывела школьника из класса и спустила с лестницы.

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