В Армавире мать ударила пятилетнего сына ножом в грудь

В Краснодарском каре будут судить мать, напавшую с ножом на пятилетнего сына

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении матери, которая напала с ножом на пятилетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 28-летняя обвиняемая поссорилась с пятилетним сыном. Мать схватила нож и ударила мальчика в грудь. Ребенок потерял сознание, лишь спустя два часа женщина вызвала сыну скорую помощь. Пострадавшего удалось спасти.

В отношении нападавшей было возбуждено уголовное дело о покушении, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Женщине может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого в Архангельске отца обвинили в истязании семилетнего сына. Мужчина был недоволен поведением мальчика, применял к нему физическую силу и запирал его одного в бане. Когда о происходящем в семье стало известно, школьника передали под опеку бабушки. В отношении отца было возбуждено уголовное дело об истязании, ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее россиянка напала с ножом на полицейских, забравших у нее ребенка.