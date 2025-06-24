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Трое детей чуть не сгорели в квартире в Иркутской области из-за шалостей с огнем

В Иркутской области трое детей чуть не сгорели в квартире из-за шалостей с огнем
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МЧС России

В Иркутской области из горящей квартиры спасли троих детей в возрасте от двух до восьми лет. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов в городе Братске. В квартире на первом этаже находились трое малолетних детей — пламя охватило жилище. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб спасли двух девочек в возрасте восьми и двух лет. Семилетнего мальчика из окна вытащил прохожий. Малолетних передали врачам.

Пожар на площади трех квадратных метров потушили силами 18 специалистов и семи единиц техники. Дознаватели МЧС установили, что причиной возгорания стала детская шалость — мальчик поджег бумагу, и от огня загорелись тетради на столе.

До этого в Дзержинске двухлетний мальчик поджег кровать зажигалкой, которую случайно нашел. Оказалось, что ребенок не хотел спать в тихий час.

Ранее жительница Екатеринбурга с ребенком прыгнула с пятого этажа при пожаре.

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