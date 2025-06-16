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Екатеринбурженке пришлось прыгать с маленькой дочкой с пятого этажа во время пожара

В Екатеринбурге мать прыгнула с ребенком с пятого этажа, спасаясь от пожара
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unsplash.com

В Екатеринбурге матери пришлось прыгать с пятого этажа с маленькой дочерью, чтобы спастись из горящей квартиры. Об этом она рассказала E1.RU.

Все произошло 15 июня, когда Кристина укладывала младенца спать, пока ее муж был на работе. В этот момент в квартире семьи на улице Бисертской загорелась мебель.

Женщина находилась в другой комнате, но увидела дым и поняла, что не сможет покинуть жилье через дверь. Молодая мать стала думать, как спасти ребенка, и решилась на отчаянный шаг.

«Я была очень напугана. Пожарных еще не было, все было в черном дыму, и уже пекло спину. Соседи одеяла натянули. Страшно было скинуть вниз дочку. Я сначала ее кинула, и когда ребенка поймали и крикнули мне, что все в порядке, я прыгнула сама и упала мимо немного», — объясняет пострадавшая.

В результате дочь Кристины не пострадала, а она сама повредила позвоночник и легкое. Мать и дочь находятся в разных больницах. Медики уточнили, что женщина получила травму грудной клетки, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

«Я не разбираюсь, но врачи сказали, что это не очень серьезная травма. Полгода нельзя сидеть, а потом только в корсете сидеть. Главное, с ребенком все в порядке. С ней сейчас моя тетя», — поделилась екатеринбурженка.

Ранее в Нижнекамске школьница спасла брата и сестру из горящей квартиры.

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