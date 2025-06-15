В Дзержинске двухлетний мальчик поджег кровать зажигалкой

В Нижегородской области ребенок устроил пожар в квартире, играя с зажигалкой

В Дзержинске детская шалость стала причиной пожара в квартире, двухлетний мальчик поджег матрас, пока родители спали. Об этом сообщает МЧС Нижегородской области.

Возгорание произошло в многоэтажном доме по проспекту Чкалова, огонь охватил диван и постельные принадлежности. Выяснилось, что пожар устроил двухлетний мальчик, который не хотел спать в тихий час. Он находился в комнате вместе с матерью и четырехмесячным младенцем, нашел зажигалку и, играя, поджег матрас.

Женщина проснулась от запаха дыма, увидела возгорание в детской кроватке и выбежала с детьми из комнаты. С огнем справились соседи, пострадавших нет.

До этого в Удмуртии ребенок сжег баню и курятник, когда гостил у бабушки. Играя с огнем, ребенок поджег матрас. Испугавшись, мальчик убежал в дом и сел смотреть мультфильмы. Возгорание заметила 17-летняя тетя маленького поджигателя. Девушка выбежала на улицу вместе с племянником, отвязала собак и попросила соседей вызвать пожарных. Огонь уничтожил баню, сени, курятник и надворные постройки.

Ранее подросток хотел приготовить обед и устроил пожар в Невинномысске.