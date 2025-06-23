Глава «Росатома» оценил необходимость в эвакуации российского персонала с АЭС «Бушер»

Лихачев: необходимости в эвакуации российского персонала с АЭС «Бушер» пока нет

«Росатом» пока не видит необходимости в эвакуации российского персонала с иранской атомной электростанции (АЭС) «Бушер». Об этом генеральный директор корпорации Алексей Лихачев заявил журналисту Павлу Зарубину.

«Сегодня, на наш взгляд, нет никакой необходимости (в эвакуации — прим. ред.)», — сказал он.

Если она возникнет, то женщин и детей будут вывозить первыми, отметил Лихачев.

«Мы готовы к эвакуации первой части людей... Конечно, начнем с женщин и детей», — подчеркнул глава «Росатома».

Накануне Лихачев сообщил, что с иранской АЭС в Бушере эвакуировали часть российских сотрудников. Он поблагодарил Армению и Азербайджан за помощь в эвакуации россиян. По его словам, «Росатом» находится буквально в нескольких шагах от ввода чрезвычайной ситуации, когда будет проведена полная эвакуация всех сотрудников.

После атаки США по ядерным объектам Ирана Лихачев заявил, что обстановка на площадке АЭС «Бушер» остается спокойной, поскольку «удары последней ночи не затронули» Бушер.

Бушерская атомная электростанция является первым подобным объектом в Иране и на всем Ближнем Востоке. Она расположена недалеко от города Бушер. Строительство АЭС началось в 1975 году, однако ввести ее в промышленную эксплуатацию удалось лишь в 2013 году.

Ранее в «Росатоме» высказались о последствиях возможного удара по АЭС «Бушер».