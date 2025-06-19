Лихачев: с иранской АЭС в Бушере могут эвакуировать всех российских сотрудников

С иранской АЭС в Бушере эвакуировали часть российских сотрудников, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова передает «Интерфакс».

«Часть людей, которые находились на Бушере в режиме командировки, уже вывезены <...>. Пока мы считаем возможным оставлять наших работников на Бушере — ежечасно следим за ситуацией и сверяем часы», — поделился Лихачев.

Он поблагодарил Армению и Азербайджан за помощь в эвакуации россиян.

По словам Лихачева, «Ростатом» находится буквально в нескольких шагах от ввода чрезвычайной ситуации, когда будет проведена полная эвакуация всех сотрудников.

До этого Лихачев говорил, что ударом по атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране израильская армия может спровоцировать катастрофу, сопоставимую по масштабам с Чернобылем.

Бушерская АЭС — первая атомная электростанция в Иране и на всем Ближнем Востоке. Она располагается вблизи города Бушер. Строительство АЭС начали в 1975 году, однако только в 2013 году ее смогли ввести в промышленную эксплуатацию.

Ранее в Иране заявили о поднимающемся столбе дыма со стороны строящейся АЭС.