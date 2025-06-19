В «Росатоме» высказались о последствиях возможного удара по АЭС «Бушер»

Лихачев: удар по АЭС «Бушер» может привести к катастрофе наравне с Чернобылем

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что ударом по атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране израильская армия может спровоцировать катастрофу, сопоставимую по масштабам с Чернобылем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это за гранью добра и зла точно совершенно, за гранью, где абсолютное зло», — подчеркнул Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Бушерская АЭС — первая атомная электростанция в Иране и на всем Ближнем Востоке. Она располагается вблизи города Бушер. Строительство АЭС начали в 1975 году, однако только в 2013 году ее смогли ввести в промышленную эксплуатацию.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия обеспокоена возможными рисками, которые могут принести удары Израиля и Ирана для атомной электростанции (АЭС) «Бушер».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль уже неделю продолжают атаковать друг друга.

Ранее в Иране заявили о поднимающемся столбе дыма со стороны строящейся АЭС.