Глава «Росатома» рассказал о состоянии АЭС «Бушер» после ударов США по Ирану

Лихачев: ночные удары США не затронули территорию, где расположена АЭС «Бушер»

Обстановка на площадке иранской атомной электростанции (АЭС) «Бушер» остается спокойной. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

«Обстановка на площадке АЭС «Бушер» продолжает оставаться спокойной. Удары последней ночи не затронули эту часть территории Ирана», — говорится в заявлении.

Глава «Росатома» добавил, что в случае возникновения угрозы для персонала АЭС, задействованного в сооружении двух энергоблоков, будет проведена немедленная эвакуация.

Накануне Лихачев сообщил, что с иранской АЭС в Бушере эвакуировали часть российских сотрудников.

Бушерская атомная электростанция является первым подобным объектом в Иране и на всем Ближнем Востоке. Она расположена недалеко от города Бушер. Строительство АЭС началось в 1975 году, однако ввести ее в промышленную эксплуатацию удалось лишь в 2013 году.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», целью которой стали ядерные и военные объекты на территории Ирана. В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание — 3», нанося удары по военным объектам в Израиле.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана.

Ранее Путин рассказал об обещании Трампа насчет российских сотрудников АЭС в Иране.