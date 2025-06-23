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В американском штате построят первую за 15 лет АЭС

WSJ: первую более чем за 15 лет крупную АЭС построят в штате Нью-Йорк
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Depositphotos

Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул поручила Управлению энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority) расширить мощности атомной генерации в штате минимум на 1 ГВт. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В связи с этим в штате возведут первую за 15 лет крупную АЭС.

«Я приложу усилия к тому, чтобы всем компаниям, которые хотят прийти в Нью-Йорк, и всем, кто хочет здесь жить, никогда не пришлось беспокоиться о надежности и доступности с точки зрения счетов за коммунальные услуги», — сказала Хокул.

Другие детали пока неизвестны.

23 июня стало известно, что строительство Приморской атомной электростанции (АЭС) начнется в декабре 2027 года. При этом сдача в эксплуатацию первого блока состоится в 2033 году, второго — в 2035-м.

Уточняется, что компания планирует построить два энергоблока типа ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый. К ним подведут две ЛЭП 500 кВ общей протяженностью более 200 км.

Ранее стало известно, что в России готовят проект АЭС для освоения Луны.

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