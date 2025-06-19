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В России готовят проект АЭС для освоения Луны

В России с помощью новых технологий готовят проект АЭС для освоения Луны
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NASA

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что российские специалисты ведут работу по совершенствованию проекта компактной АЭС, предназначенной для энергоснабжения лунных баз, с использованием передовых технологий. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая в студии общества «Знание» на Петербургском международном экономическом форуме, Ковальчук подчеркнул, что Россия обладает уникальными технологиями и готова обеспечить энергоснабжение лунной станции.

«Для создания обитаемой базы на Луне необходимо обеспечить ее энергоснабжение. Россия - единственная страна, имеющая соответствующие разработки. У нас есть прототип компактной АЭС, пригодной для работы на Луне, и в настоящее время мы, используя новые технологии, работаем над доведением этого проекта до необходимого уровня качества», — сказал Ковальчук.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня.

До этого сообщалось, что Россия готовится доставить на Луну компактную атомную электростанцию, которая будет обеспечивать энергией будущую исследовательскую базу.

Ранее министр армии США проболтался об американском солдате на Луне.

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ПМЭФ – 2025
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