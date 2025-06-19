В России готовят проект АЭС для освоения Луны

В России с помощью новых технологий готовят проект АЭС для освоения Луны

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что российские специалисты ведут работу по совершенствованию проекта компактной АЭС, предназначенной для энергоснабжения лунных баз, с использованием передовых технологий. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая в студии общества «Знание» на Петербургском международном экономическом форуме, Ковальчук подчеркнул, что Россия обладает уникальными технологиями и готова обеспечить энергоснабжение лунной станции.

«Для создания обитаемой базы на Луне необходимо обеспечить ее энергоснабжение. Россия - единственная страна, имеющая соответствующие разработки. У нас есть прототип компактной АЭС, пригодной для работы на Луне, и в настоящее время мы, используя новые технологии, работаем над доведением этого проекта до необходимого уровня качества», — сказал Ковальчук.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня.

До этого сообщалось, что Россия готовится доставить на Луну компактную атомную электростанцию, которая будет обеспечивать энергией будущую исследовательскую базу.

Ранее министр армии США проболтался об американском солдате на Луне.