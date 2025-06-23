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В «Росатоме» назвали даты строительства новой АЭС в Приморье

«Росатом»: строительство АЭС в Приморском крае начнется в декабре 2027 года
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Начало строительства новой Приморской атомной электростанции (АЭС) запланировано на декабрь 2027 года. Об этом сообщил концерн «Росэнергоатом» (входит в «Росатом») в Telegram-канале.

При этом сдача в эксплуатацию первого блока состоится в 2033 году, второго — в 2035-м.

«Решение об ускоренном вводе до 2035 года двух энергоблоков Приморской АЭС было принято в рамках исполнения поручения президента РФ в части опережающего развития Дальневосточного федерального округа», — сказано в публикации.

Уточняется, что компания планирует построить два энергоблока типа ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый. К ним подведут две ЛЭП 500 кВ общей протяженностью более 200 км.

До этого стало известно, что в Казахстане выбрали «Росатом» лидером консорциума по строительству первой АЭС в республике. Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев приветствовал решение о начале реализации проекта.

Ранее стало известно, что в России готовят проект АЭС для освоения Луны.

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