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В США волонтеры ищут хозяев попугаю-матерщиннику

WPRI: в США для ругающегося матом попугая ищут хозяев
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Forever Paws Animal Shelter

В США волонтеры ищут хозяев попугаю-матерщиннику, пишет WPRI.

Попугай породы сине-желтый ара по кличке Хендрикс стал новой звездой местного приюта для животных. Однако его популярность связана не только с ярким внешним видом — птица прославилась своим «жестким» словарным запасом.

Хендрикс, которому около 20 лет, был передан в приют прежними владельцами. По словам сотрудников, они мало что знают о его прошлом, кроме того, что питание птицы ранее состояло из хлопьев, белого хлеба, семечек и крекеров. Из-за такого рациона у него начались проблемы с перьями — сейчас он практически голый.

Однако именно поведение Хендрикса вызывает наибольший интерес. В сообщении приюта отметили, что если вы решитесь усыновить этого попугая, то вас удивит его словарный запас из нецензурных слов.

«Он весь такой милый и ласковый, а потом внезапно бросает в вас оскорбление», — рассказывают сотрудники.

Несмотря на скандальный характер, Хендрикс обладает и положительными чертами: он танцует под музыку и проявляет эмоции. При этом в приюте подчеркнули, что такие выражения он перенял от предыдущих владельцев, а не от сотрудников.

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