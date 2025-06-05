В Австралии какаду научились включать уличные фонтанчики, чтобы попить, пишет The Royal Society Publishing.

Как отмечают эксперты, многие виды попугаев демонстрируют высокую способность адаптироваться к городским условиям. В последние годы были зафиксированы интересные примеры инновационного поведения среди этих птиц. Например, популяция розовощеких неразлучников (Agapornis roseicollis), завезенных в Феникс, штат Аризона, научилась использовать вентиляционные отверстия промышленных кондиционеров для охлаждения в условиях экстремальной жары. Другой известный случай был связан с сернохохлыми какаду (Cacatua galerita) к югу от Сиднея, которые придумали, как открывать крышки мусорных баков для доступа к пищевым отходам.

В недавнем исследовании описывается еще одна новая способность какаду — использование питьевых фонтанчиков, предназначенных для людей, путем поворота ручки с помощью клюва. Такие источники воды могут быть особенно важны, когда естественные, такие как ручьи, лужи или дупла деревьев, пересыхают из-за жаркого климата.

Ранее попугай помешал запуску первой космической ракеты в Австралии.