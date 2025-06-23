Туристы рассказали о «нашествии» змей на кубинские отели

Удавы заполонили отели на курортах Кубы и напугали российских туристов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Россияне рассказали, что змеи заползают в бары, рестораны и даже номера в отелях. Теперь многие гости Острова Свободы из-за змеиного «нашествия» боятся открывать балконы и покидать гостиницы, пишут журналисты.

Отдыхающие зовут на помощь сотрудников отелей, которые ловят змей руками. Кубинские удавы не имеют ядовитых желез, однако они могут укусить человека, если почувствуют опасность. Длина этих рептилий может достигать трех метров.

В середине июня сообщалось, что российскую туристку на Бали укусила ядовитая змея. Женщина шла по дороге, но в какой-то момент почувствовала боль, «будто электрический разряд». Сама туристка не увидела, какая рептилия ее укусила. На месте она обратилась за помощью. Местные врачи не смогли ничего сделать, пострадавшая экстренно вернулась в Москву, где уже российские специалисты быстро определили, какая именно змея ее укусила. Женщину вылечили.

Ранее в Подмосковье школьница попала в реанимацию после укуса змеи.