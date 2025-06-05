В Подмосковье школьница попала в реанимацию после укуса змеи

В Подмосковье девочка пыталась поймать змею и попала в реанимацию

Врачи Раменской больницы спасли несовершеннолетнюю после укуса змеи, девочка два дня провела в реанимации. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

14-летняя пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. У девочки после укуса змеи сильно отекла рука, произошло нарушение кровообращения. Выяснилось, что школьница заметила рептилию в парке и решила поймать ее, решив, что это уж.

«Пациентка в тяжелом состоянии провела два дня в реанимации, где ей вводилась специальная сыворотка против змеиного яда. Кроме того, осуществлялось лечение, направленное на нормализацию кровотока в сосудах верхней конечности для недопущения некроза тканей», — — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов.

Состояние пострадавшей удалось стабилизировать, еще некоторое время она находилась под наблюдением медиков в хирургическом отделении и была выписана на амбулаторное лечение.

Ранее в Ленобласти подросток попал в реанимацию после укуса ядовитой змеи на природе.