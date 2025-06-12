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Россиянка выжила после укуса ядовитой змеи на Бали

В Москве медики спасли женщину, которую на Бали укусила ядовитая змея
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Telegram-канал «Московская медицина»

Московские медики оказали помощь россиянке, которая пострадала от укуса змеи на Бали. Об этом сообщает «Московская медицина».

Инцидент произошел во время отдыха. Женщина шла по дороге, но в какой-то момент почувствовала боль, «будто электрический разряд». Сама туристка не увидела, какая рептилия ее укусила. На месте она обратилась за помощью.

«Местные врачи разводили руками — без точного знания о том, какое именно животное укусило пострадавшую, им было сложно подобрать правильное лечение», – сообщается в публикации.

После инцидента путешественница экстренно вернулась в Москву. Во время полета не исключалось, что из-за женщины возможна экстренная посадка в Дели, но на борту были медики, поэтому пассажирке помогли и самолет сел в Москве.

В России специалисты быстро определили, что за ядовитая змея это была и оказали всю необходимую помощь. Спустя три дня туристка почувствовала облегчение.

Ранее в Таиланде россиянка бросилась спасать сына и сама ушла на дно.

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