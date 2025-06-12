Россиянка выжила после укуса ядовитой змеи на Бали

Московские медики оказали помощь россиянке, которая пострадала от укуса змеи на Бали. Об этом сообщает «Московская медицина».

Инцидент произошел во время отдыха. Женщина шла по дороге, но в какой-то момент почувствовала боль, «будто электрический разряд». Сама туристка не увидела, какая рептилия ее укусила. На месте она обратилась за помощью.

«Местные врачи разводили руками — без точного знания о том, какое именно животное укусило пострадавшую, им было сложно подобрать правильное лечение», – сообщается в публикации.

После инцидента путешественница экстренно вернулась в Москву. Во время полета не исключалось, что из-за женщины возможна экстренная посадка в Дели, но на борту были медики, поэтому пассажирке помогли и самолет сел в Москве.

В России специалисты быстро определили, что за ядовитая змея это была и оказали всю необходимую помощь. Спустя три дня туристка почувствовала облегчение.

Ранее в Таиланде россиянка бросилась спасать сына и сама ушла на дно.