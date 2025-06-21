Краснодарец убил племянницу, бросил ее в лесу и цинично участвовал в поисках

В Краснодарском крае мужчину задержали за убийство племянницы в лесополосе

В Краснодарском крае мужчину подозревают в убийстве племянницы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

41-летнего фигуранта задержали спустя некоторое время после обращения матери убитой в правоохранительные органы. Она заявила, что ее 16-летняя дочь исчезла. При этом конфликтов с ней у нее не было.

Выяснилось, что к смерти школьницы может быть причастен ее дядя. По словам самого задержанного, в тот день они с племянницей поехали в гости к его семье в поселок Братский.

«По дороге между ними возникла ссора из-за того, что девушка критиковала материальное положение семьи фигуранта», – сообщается в публикации.

Мужчина свернул в лесополосу, затем связал жертве руки и задушил. Чтобы скрыть преступление, он бросил тело на месте и забросал ветками. Когда на поиски девушки вышли люди, он тоже активно принимал участие в мероприятиях.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Вскоре фигуранту изберут меру пресечения. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянин задушил возлюбленную и вместе с матерью закопал ее в поле.