Россиянин задушил возлюбленную и вместе с матерью закопал ее в поле

Задержан житель Дзержинского, подозреваемый в убийстве своей девушки, молодой человек задушил возлюбленную и закопал ее в поле. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 20-летний молодой человек поссорился со своей 22-летней девушкой на почве ревности. Во время ссоры он задушил возлюбленную и рассказал о произошедшем матери. Женщина помогла сыну скрыть следы преступления — вместе они вывезли тело погибшей в Тульскую область и закопали в поле.

Друзья и родственники пропавшей обратились в правоохранительные органы, мать и сына задержали. В ходе допроса женщина дала признательные показания и указала место, где было спрятано тело девушки. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Калуге мужчина избил бутылкой приревновавшую его возлюбленную. Потерпевшая увидела своего 42-летнего возлюбленного в компании другой женщины. Заподозрив мужчину в измене, она выбросила его вещи из дома. Тот решил выяснить отношения с подругой и приехал к ней домой пьяным. Между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил потерпевшую бутылкой по голове и угрожал ей.

Ранее в Иваново женщина с ножом напала на спящего сожителя.