В Волгограде подросток забрался на поезд ради красивого фото и получил удар током

Волгоградский школьник получил травмы после похода на железнодорожную станцию. Об этом сообщает Западное МСУТ СК России.
Инцидент произошел на станции Бекетовская в Кировском районе. По данным следователей, ребенок 2012 года рождения поднялся на грузовой вагон, чтобы сделать фото. На крыше он дотронулся до электрической дуги и получил удар током.
В результате пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали ожоги.
«Следователем выполняется комплекс всех проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств, причин и условий произошедшего», – сообщается в публикации.
До этого в Ростовской области медики спасли подростка, который получил травмы на железной дороге. Забравшись на вагон, 15-летний школьник получил удар током и попал в больницу.
Следователи инициировали проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
Ранее в Новгородской области с поезда сняли 34-летнего зацепера.