В Волгограде подросток забрался на поезд ради красивого фото и получил удар током

В Волгограде школьник получил удар током при попытке сделать фото на вагоне

Волгоградский школьник получил травмы после похода на железнодорожную станцию. Об этом сообщает Западное МСУТ СК России.

Инцидент произошел на станции Бекетовская в Кировском районе. По данным следователей, ребенок 2012 года рождения поднялся на грузовой вагон, чтобы сделать фото. На крыше он дотронулся до электрической дуги и получил удар током.

В результате пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали ожоги.

«Следователем выполняется комплекс всех проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств, причин и условий произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Ростовской области медики спасли подростка, который получил травмы на железной дороге. Забравшись на вагон, 15-летний школьник получил удар током и попал в больницу.

Следователи инициировали проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новгородской области с поезда сняли 34-летнего зацепера.