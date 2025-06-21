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В Волгограде подросток забрался на поезд ради красивого фото и получил удар током

В Волгограде школьник получил удар током при попытке сделать фото на вагоне
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west cowboy/Shutterstock/FOTODOM

Волгоградский школьник получил травмы после похода на железнодорожную станцию. Об этом сообщает Западное МСУТ СК России.

Инцидент произошел на станции Бекетовская в Кировском районе. По данным следователей, ребенок 2012 года рождения поднялся на грузовой вагон, чтобы сделать фото. На крыше он дотронулся до электрической дуги и получил удар током.

В результате пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали ожоги.

«Следователем выполняется комплекс всех проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств, причин и условий произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Ростовской области медики спасли подростка, который получил травмы на железной дороге. Забравшись на вагон, 15-летний школьник получил удар током и попал в больницу.

Следователи инициировали проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новгородской области с поезда сняли 34-летнего зацепера.

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