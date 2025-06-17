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В Новгородской области с поезда сняли 34-летнего зацепера

Житель Ленобласти зацепился за скорый поезд, чтобы доехать до дома
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Telegram-канал «Конкретно.ру»

Жителя Ленинградской области, который путешествовал снаружи поезда, задержали в Новгородской области, сообщает портал «Конкретно.ру».

«Зацепера», сидевшего в дверях последнего вагона поезда сообщением «Москва — Новый Уренгой», заметили на станции Малая Вишера. Об этом заявили в дежурную часть транспортной полиции, после чего стражи порядка сняли нарушителя на станции Чудово.

Им оказался 34-летний житель города Тосно. Мужчина признался, что зацепился за последний вагон поезда, намереваясь таким способом добраться до дома. В его отношении возбудили дело об административном правонарушении.

В прошлом месяце двух зацеперов ударило током на крыше поезда в Канске. Инцидент произошел 17 мая на станции Канск-Енисейский. Двое юношей забрались на крышу электрички, где их ударило током. Одного из пострадавших спасти не удалось, второго доставили в медицинское учреждение с обширными ожогами. По факту произошедшего проверку проводит транспортная прокуратура.

Ранее россиянину, отошедшему от поезда в туалет, пришлось ехать снаружи вагона.

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