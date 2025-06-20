Краснов заявил об излишнем контроле бизнеса

Российский бизнес перегружен проверками, которые нужны лишь самим проверяющим. Об этом заявил Генпрокурор Игорь Краснов, выступая на ПМЭФ, пишет «Интерфакс».

Он сообщил, что недавняя проверка в Россельхознадзоре выявила нарушения, которые потом не пересматривались, даже при наличии необходимых на то оснований.

«Это «раздувало» план и создавало излишнюю контрольную нагрузку для фермеров и сельхозпредприятий», — сказал Краснов.

Он подчеркнул, что из-за старых правил бизнес часто сталкивается с проверками, которые никому не нужны кроме проверяющих.

Во время выступления на ПМЭФ Краснов также заявил, что некоторые бизнесмены фиктивно регистрируются на территориях с преференциальными режимами, но инвестициями не занимаются. Краснов отметил, что логика современной контрольно-надзорной деятельности предполагает добросовестное поведение бизнеса не под угрозой санкций, а через оказание необходимого содействия.

Ранее Генпрокурор РФ затронул вопрос задержания россиян в беседе с коллегой из ОАЭ.