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Краснов заявил об излишнем контроле бизнеса

Генпрокурор Краснов раскритиковал административные дебри для предпринимателей
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Российский бизнес перегружен проверками, которые нужны лишь самим проверяющим. Об этом заявил Генпрокурор Игорь Краснов, выступая на ПМЭФ, пишет «Интерфакс».

Он сообщил, что недавняя проверка в Россельхознадзоре выявила нарушения, которые потом не пересматривались, даже при наличии необходимых на то оснований.

«Это «раздувало» план и создавало излишнюю контрольную нагрузку для фермеров и сельхозпредприятий», — сказал Краснов.

Он подчеркнул, что из-за старых правил бизнес часто сталкивается с проверками, которые никому не нужны кроме проверяющих.

Во время выступления на ПМЭФ Краснов также заявил, что некоторые бизнесмены фиктивно регистрируются на территориях с преференциальными режимами, но инвестициями не занимаются. Краснов отметил, что логика современной контрольно-надзорной деятельности предполагает добросовестное поведение бизнеса не под угрозой санкций, а через оказание необходимого содействия.

Ранее Генпрокурор РФ затронул вопрос задержания россиян в беседе с коллегой из ОАЭ.

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