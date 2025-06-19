Генпрокурор РФ затронул вопрос задержания россиян в беседе с коллегой из ОАЭ

Генпрокурор России Игорь Краснов поблагодарил генпрокурора Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хамада Саифа Аль-Шамси за смягчение условий содержания арестованных российских граждан. Об этом пишет «Интерфакс».

«Хочу отдельно поблагодарить вас за личное внимание к затронутым мною на предыдущих встречах проблемам, связанным с задержанием на территории ОАЭ российских граждан, в том числе за смягчение условий содержания под стражей конкретных лиц», — сказал Краснов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он не уточнил, кто именно был задержан и арестован в ОАЭ.

15 июня в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что около двух тысяч российских туристов застряли в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном. В их числе те, кто отдыхал в Эмиратах, и те, кто следовал транзитом в Россию.

В АТОР объяснили, что до конфликта Ирана и Израиля почти все маршруты из России в ОАЭ проходили через воздушное пространство Ирана. В Ассоциации указали, что ОАЭ являются не только массовым направлением летнего отдыха, но и одним из трех крупнейших пересадочных хабов (наряду с Турцией и Китаем), через который туристы организуют поездки по множеству направлений.

Ранее Путин обсудил с президентом ОАЭ конфликт Ирана и Израиля.