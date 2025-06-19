«Инсайдер UA»: в центре Киева прошел самый масштабный протест с начала СВО

В Киеве состоялась самая масштабная акция протеста с начала специальной военной операции. Об этом сообщило издание «Инсайдер UA».

По информации агентства, протестующие выступали против произвола Агентства по розыску и управлению активами (АРМА). В акции участвовала почти тысяча человек.

Как рассказали очевидцы, среди пришедших в центр Киева были ветераны, представители профсоюзов и общественности. Протест проходил у Дома профсоюзов.

Как пишет «Инсайдер UA», украинцы обвинили агентство в отъеме земли и права на голос. По информации источника, граждане поставили чиновникам ультиматум: либо те назначат военного руководителя ведомства до 24 июня, либо протесты расширятся.

7 июня родственники солдат Вооруженных сил Украины отдельной 92-й бригады вышли на акцию в Киеве, решив напомнить о своем существовании. Однако, как сообщал Telegram-канал «Северный ветер», эта акция протеста не вызвала интереса ни у украинских или зарубежных СМИ, ни у местных жителей. Источник пояснил, что 92-я бригада ВСУ находится в зоне ответственности группировки «Север», где постоянно несет потери.

Ранее родственники пленных десантников ВСУ вышли на протесты.