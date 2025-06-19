На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветераны вышли на масштабную акцию протеста в Киеве

«Инсайдер UA»: в центре Киева прошел самый масштабный протест с начала СВО
close
РИА «Новости»

В Киеве состоялась самая масштабная акция протеста с начала специальной военной операции. Об этом сообщило издание «Инсайдер UA».

По информации агентства, протестующие выступали против произвола Агентства по розыску и управлению активами (АРМА). В акции участвовала почти тысяча человек.

Как рассказали очевидцы, среди пришедших в центр Киева были ветераны, представители профсоюзов и общественности. Протест проходил у Дома профсоюзов.

Как пишет «Инсайдер UA», украинцы обвинили агентство в отъеме земли и права на голос. По информации источника, граждане поставили чиновникам ультиматум: либо те назначат военного руководителя ведомства до 24 июня, либо протесты расширятся.

7 июня родственники солдат Вооруженных сил Украины отдельной 92-й бригады вышли на акцию в Киеве, решив напомнить о своем существовании. Однако, как сообщал Telegram-канал «Северный ветер», эта акция протеста не вызвала интереса ни у украинских или зарубежных СМИ, ни у местных жителей. Источник пояснил, что 92-я бригада ВСУ находится в зоне ответственности группировки «Север», где постоянно несет потери.

Ранее родственники пленных десантников ВСУ вышли на протесты.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами